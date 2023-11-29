محافظ العرضيات يرعى انطلاق مهرجان العسل التاسع بالمحافظة الأحد المقبل

يرعى محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، الأحد المقبل، انطلاق مهرجان العسل التاسع بمحافظة العرضيات تحت شعار "العسل الأصلي في موطنه الأصلي" وسيقام المهرجان بالمركز الحضاري بالعرضية الشمالية لمدة خمسة أيام.
ويهدف المهرجان لإبراز ما تحظى به محافظة العرضيات من ميزٍ نسبية في إنتاج العسل وجودته العالية وبأنواعه المختلفة وبكمياته الكبيرة نتيجة تنوّع الغطاء النباتي وامتهان عدد كبير من السكان تربية النحل.
وعبّر محافظ العرضيات عن سعادته بالنجاحات الكبيرة التي حققها المهرجان في مواسمه السابقة، مشيداً بدور اللجنة المنظمة للمهرجان وما يبذلونه في سبيل إخراج المهرجان في أجمل صور، مبيناً أن المهرجان يؤدي خدمة كبيرة للتعريف بالمحافظة وقيمتها التاريخية والجغرافية والثقافية والاقتصادية.
من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن المهرجان يشارك فيه عديد من الجهات الحكومية والخاصة منها (مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات، وجمعية التنمية الاهلية بالعرضية الشمالية، وجمعية التنمية الأهلية بالعرضية الشمالية، وجمعية التنمية الاهلية بالعوامر ، ومكتب تعليم العرضيات، وجمعية التنمية الأهلية بالويد، وبلدية العرضية الشمالية والجنوبية، وجمعية البر الخيرية بالمروة).
بدوره، أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات أحمد بن محمد الفقيه، أن مهرجان العسل التاسع سيشهد عديداً من الفعاليات المختلفة والمتنوعة التي تقام على مسرح المهرجان والتي تناسب جميع فئات المجتمع، ومنها الدورات التدريبية والمعارض، إلى جانب ركن التراث والأسر المنتجة والمسابقات، مشيراً إلى أن الوزارة ستشارك في المهرجان ببرامج توعوية للنحالين عن الطرق الحديثة في تربية النحل ومعرض إرشادي ومنحل.