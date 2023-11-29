محافظ العرضيات يرعى انطلاق مهرجان العسل التاسع بالمحافظة الأحد المقبل

بدوره، أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات أحمد بن محمد الفقيه، أن مهرجان العسل التاسع سيشهد عديداً من الفعاليات المختلفة والمتنوعة التي تقام على مسرح المهرجان والتي تناسب جميع فئات المجتمع، ومنها الدورات التدريبية والمعارض، إلى جانب ركن التراث والأسر المنتجة والمسابقات، مشيراً إلى أن الوزارة ستشارك في المهرجان ببرامج توعوية للنحالين عن الطرق الحديثة في تربية النحل ومعرض إرشادي ومنحل.