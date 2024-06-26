الطائف.. المفتي يستقبل مفوّض الإفتاء ومدير فرع الرئاسة بمكة

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كِبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ؛ مفوّض الافتاء بمنطقة مكة المكرّمة الشيخ الدكتور محمد بازمول؛ ومدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بمنطقة مكة المكرّمة شاكر الزهراني؛ اللذين قَدِما للسلام على سماحته، وذلك بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف.