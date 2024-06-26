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الطائف.. المفتي يستقبل مفوّض الإفتاء ومدير فرع الرئاسة بمكة

قَدِما للسلام على سماحته وسلّماه التقرير الختامي للفرع
الطائف.. المفتي يستقبل مفوّض الإفتاء ومدير فرع الرئاسة بمكة

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كِبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ؛ مفوّض الافتاء بمنطقة مكة المكرّمة الشيخ الدكتور محمد بازمول؛ ومدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بمنطقة مكة المكرّمة شاكر الزهراني؛ اللذين قَدِما للسلام على سماحته، وذلك بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف.

واستعرض "بازمول"؛ خلال الاستقبال، أعمال فرع الرئاسة والمبادرات التي نفّذها الفرع.

وفي ختام اللقاء، سلّم مدير فرع الافتاء بمكة المكرّمة، لسماحته التقرير الختامي للفرع.

مكة المكرّمة
سماحة مفتي عام المملكة
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

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