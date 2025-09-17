وزير البلديات والإسكان يطلق وجهتي جدة هايتس والوريف أحدث وجهات NHC في محافظة جدة

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ NHC أن وجهة "الوريف" أكبر وجهة عمرانية تطورها NHC في منطقة مكة المكرمة بقيمة استثمارية تبلغ أكثر من 9 مليار، وتمتد على مساحة تتجاوز 10 ملايين متر مربع، موفرةً أكثر من 11 ألف وحدة سكنية متنوّعة، إلى جانب مرافق تعليمية وصحية وتجارية وحدائق عامة تتجاوز مساحاتها 1.3 مليون متر مربع، مضيفاً أن القيمة الاستثمارية لوجهة "جدة هايتس" تتجاوز 7مليارات ريال، وتصل مساحتها إلى 3.7 مليون متر مربع، وتوفر أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية بتصاميم حديثة ومرافق متكاملة، حيث خُصص نصف مساحتها للمرافق والمسطحات الخضراء التي تزيد عن 400 ألف متر مربع. وتتميز الوجهة بموقع استراتيجي في قلب محافظة جدة بالقرب من مدينة الملك عبد الله الرياضية ومطار الملك عبد العزيز الدولي ومدينة جدة الاقتصادية.