وفّر 46% من الوقود.. مقارنة بين سيارتين "أخضر+" و"أخضر" تعقدها "لتبقى"

أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، أن حجم السيارة يحدد نسبة استهلاك الوقود على المدى البعيد، وأشارت إلى أهمية اختيار حجم السيارة المناسب للاحتياج الفعلي، وقالت إن اختيار حجم يفوق هذا الاحتياج، يعتبر هدراً للطاقة لا فائدة منه.