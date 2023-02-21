وفّر 46% من الوقود.. مقارنة بين سيارتين "أخضر+" و"أخضر" تعقدها "لتبقى"

أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، أن حجم السيارة يحدد نسبة استهلاك الوقود على المدى البعيد، وأشارت إلى أهمية اختيار حجم السيارة المناسب للاحتياج الفعلي، وقالت إن اختيار حجم يفوق هذا الاحتياج، يعتبر هدراً للطاقة لا فائدة منه.
ودعت الحملة، إلى عقد المقارنات بين السيارات الجديدة بالأسواق السعودية، ومعرفة الفارق بين سيارة وأخرى في استهلاك الوقود، وذلك قبل شراء سيارة بعينها.
وضربت "لتبقى" مثالاً بسيارتين سيدان متوسط، الأولى تقع في النطاق "الأخضر الممتاز +" بحسب بطاقة كفاءة الطاقة، والثانية تقع في النطاق الأخضر، وتستخدمان وقوداً من نوع 91.
وأضافت: "بينت التجربة العملية أن السيارة الأولى الواقعة في النطاق الأخضر الممتاز+ تقطع 27.6 كيلومترًا عن كل لتر وقود تستهلكه، فيما تقطع السيارة الثانية الواقعة في النطاق الأخضر 14.9 كيلومتراً عن كل لتر وقود تستهلكه؛ بنسبة توفير 46%".
وأشارت الحملة إلى أن معدل استهلاك السيارة الأولى سنوياً يصل إلى 1975 ريالاً، ومعدل استهلاك السيارة الثانية سنوياً 3658 ريالاً، بفارق لصالح الأولى، يصل إلى 1683 ريالاً سنوياً.