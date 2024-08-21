"السديس" يدشن الموقع الإلكتروني لندوة الفتوى في الحرمين

وأكد رئيس الشؤون الدينية أن رئاسة الشؤون الدينية حريصة على إيصال رسالة الندوة وجلساتها العلمية الإثرائية المتنوعة؛ عبر الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى بث الأخبار والتقارير المصورة وقصص النجاحات للندوة، وإيصال رسالة الندوة العلمية الوسطية للعالم. ويتضمن الموقع الإلكتروني العديد من الخدمات الإلكترونية والأيقونات المشاهدة للندوة وجلساتها على الهواء مباشرة، فضلاً عن بث أخبار الندوة والمشاركين بها أولاً بأول، إلى جانب إبراز مكانة الحرمين الشريفين، وأهميتهما في بيان المنهج الصحيح للفتوى، وتعزيز دورها ومنزلتها في نفوس المسلمين، ونشر المنهج الإسلامي بأصوله وفروعه وأحكامه وتشريعاته المرتكزة على الوسطية والاعتدال إلى العالمين.