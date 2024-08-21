"السديس" يدشن الموقع الإلكتروني لندوة الفتوى في الحرمين

دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس بمقر رئاسة الشؤون الدينية بمكة المكرمة، الموقع الإلكتروني الخاص بندوة الفتوى في الحرمين الشريفين، والتي تقام في رحاب المسجد النبوي لأول مرة الأسبوع المقبل، تأكيداً لأهمية بث ونشر رسالة الندوة إسلامياً وعالمياً، وإبراز دور الفتوى في الحرمين، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.
وأكد رئيس الشؤون الدينية أن رئاسة الشؤون الدينية حريصة على إيصال رسالة الندوة وجلساتها العلمية الإثرائية المتنوعة؛ عبر الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى بث الأخبار والتقارير المصورة وقصص النجاحات للندوة، وإيصال رسالة الندوة العلمية الوسطية للعالم. ويتضمن الموقع الإلكتروني العديد من الخدمات الإلكترونية والأيقونات المشاهدة للندوة وجلساتها على الهواء مباشرة، فضلاً عن بث أخبار الندوة والمشاركين بها أولاً بأول، إلى جانب إبراز مكانة الحرمين الشريفين، وأهميتهما في بيان المنهج الصحيح للفتوى، وتعزيز دورها ومنزلتها في نفوس المسلمين، ونشر المنهج الإسلامي بأصوله وفروعه وأحكامه وتشريعاته المرتكزة على الوسطية والاعتدال إلى العالمين.
وقال رئيس الشؤون الدينية: إن الرئاسة تهدف من تدشين الموقع الإلكتروني للندوة مواكبة المستجدات في عالم الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، وبث تقارير الندوة، والتماشي مع المتغيرات الحديثة في جميع المجالات، مستمسكة بالأصالة الإسلامية، مع المرونة في التعاطي مع أدوات العصر الحديث ومتغيراته، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتجنيدها لبث رسالة الحرمين الشريفين الوسطية للعالمين، ونشر التقارير والقصص الدينية والدروس العلمية والتوجيهية.
ويمكن متابعة موقع ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين؛ على الرابط التالي: https://fsh.prh.gov.sa/ar/.