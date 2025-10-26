ليست مجرد مبانٍ قديمة بل شواهد حية .. "بيوت الطين" في القصيم وحنين العودة إلى الماضي الجميل

وأكّد أهمية تكثيف الجهود من أصحاب البيوت القديمة في الحفاظ على هذه المباني التاريخية وترميمها بأساليب تظهر هويتها المعمارية، مشيرًا إلى أن صون هذا الإرث يُسهم في دعم التنمية السياحية، ويُشكل مصدر الإلهام للمعماريين المعاصرين في ابتكار عناصر التصميم التقليدي ودمجها في المشاريع الحديثة، لأنها هي الجزء الذي لا يتجزأ من روح الماضي وذاكرة الأمس، وتمثل الجسر الرابط بين الأجيال، الذي يعزز لديهم الفخر بالتاريخ والهوية الوطنية، ويجعل أبناء المستقبل أكثر وعيًا بجذوره.