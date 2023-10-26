إنقاذ حياة مُصاب بـ"صدمة نزيف" بمستشفى "ثريبان العام"

تمكّن فريق طبي بمستشفى "ثريبان العام"، التابع لـ"صحة القنفذة"، من إنقاذ حياة شخص كان يعاني من نزيف في رأسه نتيجة إصابته بالرأس.
وكان قد أُحضر المصاب إلى الطوارئ وهو شبه فاقد للوعي؛ بسبب إصابته بالرأس وحدوث نزيف حاد.
وقال المتحدث باسم "صحة القنفذة" إبراهيم محمد المتحمي: إنه بعد معاينة الفريق الطبي للحالة تم وقف النزيف وعمل خياطة للجرح.
وأضاف: أن الحالة شخّصت بضربة في الرأس أدّت إلى نزيف، كادت تودي بحياته "صدمة نزيف".
وعلى الفور عمل الفريق الطبي أشعة للمصاب، وبعد التأكد من سلامة الجهاز العصبي له، تم عمل خياطة من 11 غرزة، وعملية نقل دم لتعويض النزيف.
وأشار "المتحمي" إلى أنه تم تنويم المصاب والتعامل معه بالمحاليل والمضادات الحيوية، حتى الاطمئنان عليه وخروجه بصحة جيدة، ولله الحمد.