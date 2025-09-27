فعالية الدفع الرباعي بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 تمنح الزوار تجربة مليئة بالمغامرة والتحدي

وتأتي فعالية الدفع الرباعي ضمن باقة من الأنشطة التي يقدّمها المعرض، إلى جانب عروض الفروسية والسفاري والرماية والسهام وميادين سيارات الكارتنج، بما يسهم في إثراء تجربة الزوار، ويوفر لهم خيارات ترفيهية متنوعة في المعرض الأكبر من نوعه في العالم، الذي يسلط الضوء على موروث هواية الصيد بالصقور، وما يرتبط بها من هوايات.