فعالية الدفع الرباعي بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 تمنح الزوار تجربة مليئة بالمغامرة والتحدي

يشهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، تنظيم فعالية الدفع الرباعي؛ التي تقام في حلبة العقبات الرملية المخصصة داخل مقر المعرض بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، لتقدّم للزوار تجربة مميزة تجمع بين المغامرة والتحدي.
وتتيح الفعالية للزوار خوض تجارب عملية على متن مركبات الدفع الرباعي المعدّة خصيصًا لتجاوز العوائق الرملية والتضاريس الطبيعية، لتضفي أجواءً تفاعلية تعزز روح المغامرة، وتمنح المشاركين فرصة التعرف على قدرات هذه الفئة من السيارات، في إطار بيئة آمنة ومنظمة، وتتيح للزائر تجربة قيادة هذه السيارات على مساحة تتجاوز 3500 متر مربع.
وتأتي فعالية الدفع الرباعي ضمن باقة من الأنشطة التي يقدّمها المعرض، إلى جانب عروض الفروسية والسفاري والرماية والسهام وميادين سيارات الكارتنج، بما يسهم في إثراء تجربة الزوار، ويوفر لهم خيارات ترفيهية متنوعة في المعرض الأكبر من نوعه في العالم، الذي يسلط الضوء على موروث هواية الصيد بالصقور، وما يرتبط بها من هوايات.
يشار إلى أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يقام بتنظيم نادي الصقور السعودي، خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1300 عارض وعلامة تجارية من 45 دولة.