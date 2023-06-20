مُستعرضًا تجربته الشخصية.. "الصويان" يكشف أبرز التحديات التي تواجه ضحايا "التصلب اللويحي"

وبيَّن أن من التحديات أيضًا هي الوقوف في طوابير الانتظار في المطارات ومحطات القطارات، حيث إن الوقوف يعرضه إلى الإجهاد والتعب، مطالبًا وزارة الموارد البشرية بشمول مرضى التصلب اللويحي بمختلف أنواعه ومهما كانت درجة الضرر بخدمات الوزارة، وذلك بإصدار بطاقة له توضح أنه مريض بالتصلب وألا تحدد الخدمات على المقعدين منهم بحيث تُسهم هذه البطاقة في حل معاناته مع الوقوف والانتظار في مختلف احتياجاتهم.