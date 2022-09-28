مع اقتراب "إيان".. القنصلية في هيوستن تدعو المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة

وقالت القنصلية في تغريدة عبر حسابها على تويتر: إنه بالإشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات الرسمية في ولاية فلوريدا بشأن إعصار إيان، وما سبق أن تم إيضاحه بهذا الشأن؛ تود القنصلية الإشارة إلى أن السلطات المختصة بالولاية أصدرت أيضاً أوامر بالإخلاء الإجباري في منطقتَي (Fort Myer) و(Naples).