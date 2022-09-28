مع اقتراب "إيان".. القنصلية في هيوستن تدعو المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة

دعت قنصلية المملكة في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، المواطنين الموجودين في الولاية بضرورة اتباع ارشادات السلامة، التي أعلنتها السلطات الأمريكية بشأن إعصار إيان.
وقالت القنصلية في تغريدة عبر حسابها على تويتر: إنه بالإشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات الرسمية في ولاية فلوريدا بشأن إعصار إيان، وما سبق أن تم إيضاحه بهذا الشأن؛ تود القنصلية الإشارة إلى أن السلطات المختصة بالولاية أصدرت أيضاً أوامر بالإخلاء الإجباري في منطقتَي (Fort Myer) و(Naples).
وأشارت إلى أن الإعصار من المتوقع أن يضرب الولاية في غضون 24 ساعة، وعليه فإن القنصلية تهيب بالمواطنين الكرام الموجودين في الولاية، ضرورة اتباع ارشادات السلامة، والتواصل مع القنصلية عند الحاجة.. متمنين للجميع السلامة.