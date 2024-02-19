"اجدان" راعياً ماسياً لمعرض ريستاتكس العقاري

أعلنت شركة اجدان للتطوير العقاري عن رعايتها لمعرض ريستاتكس العقاري المقام خلال الفترة من 18-21 فبراير 2024م، في الرياض، تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، بمشاركة العديد من الشركات المحلية ذات الصلة بقطاع التطوير العقاري والسكني، حيث إن اجدان الراعي الماسي لهذا الحدث الهام والمتجدد في القطاع العقاري بالمملكة، تكشف لزوّار المعرض خلال فترة إقامته عن أحدث مشاريعها؛ مشروع رسين السكني الواقع في حي سدرة أحد احياء روشن، حيث تم إطلاق المجموعة الأولى من المشروع و التي تتكون من 284 وحدة سكنية، ومشروع انفنيتي في مدينة الخبر والذي يضم ثلاثة أبراج تتكون من 486 وحدة سكنية بالإضافة إلى وحدات تجارية متنوعة، ومشروع دارة بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان والذي يتضمن على قرابة 2689 وحدة سكنية في العديد من مدن ومناطق المملكة.
وعن رعايتها الماسية للمعرض أوضح الرئيس التنفيذي لشركة اجدان للتطوير العقاري المهندس محمد العتيبي بأن هذه الرعاية تأتي دعماً منها للجهود التي تقوم بها الدولة -حفظها الله- في ضوء الرؤية المباركة 2030 لتطوير ونهضة كافة مناحي الحياة في المملكة، ومنها القطاع العقاري الذي شهد قفزات كبيرة تحقيقاً لأحد أهم مبادرات الرؤية وهو توفير السكن المناسب والعصري لكافة المواطنين، في الوقت الذي تملك الشركة رؤية تقوم على مبدأ أن تكون المطور العقاري الوطني الرائد في مجال تطوير نمط الحياة عبر خلق مشاريع استثنائية ترتقي بجودة حياة المجتمعات من خلال الخبرة العريضة التي تتمتع بها في التصميم والتنفيذ بأفضل شكل ممكن.
ورحب المهندس محمد العتيبي بالحضور في جناح اجدان الذي يشهد خلال أيام المعرض الكشف عن أحدث مشاريعها؛ رسين بالتعاون مع روشن، وعدد من المشاريع العملاقة القائمة بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان وبخيارات تمويلية غير مسبوقة بأقل هامش ربح تمويلي 2.59 لمستحقي الدعم السكني بدون تحديد سقف للراتب.
يذكر أن شركة اجدان للتطوير العقاري أنشئت في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، عام 2016 خصيصاً لتطوير مشاريع جودة الحياة المفعمة بالرفاهية، في الأحياء المرموقة بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها. ولذلك تحرص شركة اجدان من خلال أنشطتها على تقديم مشاريع متعددة الاستخدامات تتفاوت بين السكنية والتجارية والضيافة والترفيه لخدمة أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع، استمراراً للدور الذي أخذته على عاتقها في دعم قطاع التطوير العقاري وتوّجت من خلاله بعدة جوائز عالمية مثل جائزة سيتي سكيب 2018، وجائزة فيرساي باريس 2020.