"اجدان" راعياً ماسياً لمعرض ريستاتكس العقاري

أعلنت شركة اجدان للتطوير العقاري عن رعايتها لمعرض ريستاتكس العقاري المقام خلال الفترة من 18-21 فبراير 2024م، في الرياض، تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، بمشاركة العديد من الشركات المحلية ذات الصلة بقطاع التطوير العقاري والسكني، حيث إن اجدان الراعي الماسي لهذا الحدث الهام والمتجدد في القطاع العقاري بالمملكة، تكشف لزوّار المعرض خلال فترة إقامته عن أحدث مشاريعها؛ مشروع رسين السكني الواقع في حي سدرة أحد احياء روشن، حيث تم إطلاق المجموعة الأولى من المشروع و التي تتكون من 284 وحدة سكنية، ومشروع انفنيتي في مدينة الخبر والذي يضم ثلاثة أبراج تتكون من 486 وحدة سكنية بالإضافة إلى وحدات تجارية متنوعة، ومشروع دارة بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان والذي يتضمن على قرابة 2689 وحدة سكنية في العديد من مدن ومناطق المملكة.