مستقبل صناعة الأفلام ومحتوى العمل السينمائي.. ندوة حوارية بـ"إثراء" تستشرف تطلعات القطاع

ربطت ندوة حوارية أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان أفلام السعودية في دورته التاسعة بين مستقبل قطاع صناعة الأفلام ومحتوى العمل السينمائي، ما يحقق ضمان تمويله والإعداد له، على أن يكون من جهة اعتبارية.
واستشرفت الندوة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، تطلعات القطاع وضمانات الحصول على تمويل عبر المنح أو الاستثمار والإقراض والحوافز.
وكشف مدير الفنون المسرحية والأدائية في "إثراء" ماجد زهير سمان؛ عن أن المركز يعمل على تقديم أنواع الدعم الجزئي والكلي للأفراد والمؤسسات؛ بهدف تطوير وتمكين المواهب والمضي قدماً نحو صناعة سينمائية هادفة.
وخلصت ندوة "تمويل قطاع الأفلام في السعودية"، إلى أبرز أوجه الدعم الذي يحظى بها صُنّاع الأفلام، حيث أوضح سمان؛ ما يسعى إليه المركز في رسم خريطة طريق للمهتمين والموهوبين والمحترفين، حيث بدأ منذ عام 2017 بتقديم سلسلة مبادرات وبرامج تصب في تنمية الصناعة السينمائية، مبيناً الجهود والإنجازات فيما يتعلق في تطوير المشهد السينمائي.
وقال: "عملنا على إنتاج 23 فيلماً طويلاً وقصيراً، علاوةً على المشاركات العالمية وتقديم برامج التدريب وورش العمل لكل ما من شأنه يتعلق في صناعة أفلام ذات محتوى وسيناريوهات واعدة" معلناً إطلاق فيلم "طريق الوادي" في يوليو المقبل، كما تم فتح باب التسجيل لمسابقة الأفلام الطويلة والقصيرة لهذا العام.
من جانبها، أوضحت مديرة تطوير الأعمال في الصندوق الثقافي فاطمة البابطين؛ أن الصندوق يستعد حالياً للإعلان عن مسار الاستثمار تزامناً مع مهرجان كان السينمائي، مضيفةً "لدينا مسار الإقراض، حيث نقدم أوجه الدعم كافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخدمات تمويلية ولوجيستية سواء على صعيد المنح، الحوافز، وغيرها من سُبل تسهم في تمكين المتقدمين، ونستعد لتفعيل خدمة الاستثمار وهي سلسلة صناديق استثمارية هدفها دعم الشركات الفاعلة في القطاع مع تطوير خدمات البنية التحتية".