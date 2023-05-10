مستقبل صناعة الأفلام ومحتوى العمل السينمائي.. ندوة حوارية بـ"إثراء" تستشرف تطلعات القطاع

من جانبها، أوضحت مديرة تطوير الأعمال في الصندوق الثقافي فاطمة البابطين؛ أن الصندوق يستعد حالياً للإعلان عن مسار الاستثمار تزامناً مع مهرجان كان السينمائي، مضيفةً "لدينا مسار الإقراض، حيث نقدم أوجه الدعم كافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخدمات تمويلية ولوجيستية سواء على صعيد المنح، الحوافز، وغيرها من سُبل تسهم في تمكين المتقدمين، ونستعد لتفعيل خدمة الاستثمار وهي سلسلة صناديق استثمارية هدفها دعم الشركات الفاعلة في القطاع مع تطوير خدمات البنية التحتية".