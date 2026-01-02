مطار الملك عبدالعزيز ضمن قائمة المطارات العملاقة في العالم

سجّل مطار الملك عبدالعزيز الدولي إنجازًا تاريخيًا بوصول عدد المسافرين إلى 53.4 مليون مسافر خلال عام 2025، ليحقق أعلى رقم يسجله مطار سعودي منذ بداية حركة الطيران في المملكة، ويدخل ضمن قائمة المطارات العملاقة (Mega Airports) التي تضم أكبر مطارات العالم من حيث أعداد المسافرين.