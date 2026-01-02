مطار الملك عبدالعزيز ضمن قائمة المطارات العملاقة في العالم

سجّل مطار الملك عبدالعزيز الدولي إنجازًا تاريخيًا بوصول عدد المسافرين إلى 53.4 مليون مسافر خلال عام 2025، ليحقق أعلى رقم يسجله مطار سعودي منذ بداية حركة الطيران في المملكة، ويدخل ضمن قائمة المطارات العملاقة (Mega Airports) التي تضم أكبر مطارات العالم من حيث أعداد المسافرين.
وبلغ إجمالي الرحلات خلال العام 310 آلاف رحلة، فيما وصلت مناولة الأمتعة إلى 60.4 مليون حقيبة، محققًا نموًا بنسبة 12% مقارنة بعام 2024. كما جرى مناولة 9.57 مليون عبوة زمزم، إلى جانب تنفيذ 2968 رحلة شحن جوي.
ويعكس هذا الإنجاز التحول النوعي الذي يشهده مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومكانته كمحور إقليمي وبوابة وطنية تربط المملكة بالعالم، ودوره في تسهيل حركة الزوار وضيوف الرحمن، وتعزيز السياحة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن جوهر إن الوصول إلى 53.4 مليون مسافر يؤكد الجاهزية التشغيلية العالية للمطار، ويمثل محطة مفصلية للانتقال إلى المرحلة التالية، استعدادًا لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة.
وأكد جوهر أن هذا المنجز لم يكن ليتحقق -بعد فضل الله تعالى- لولا توجيهات القيادة الرشيدة، والمتابعة المستمرة من إمارة منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة الرئيس التنفيذي لمطارات القابضة، وكافة شركاء النجاح.
وأشار إلى أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يواصل تعزيز موقعه كمحور رئيس للطيران في المنطقة عبر التوسعات ورفع الطاقة الاستيعابية وتطوير الخدمات، بما يدعم مستهدفات النمو المستقبلية.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة عن شكره وتقديره لكافة شركاء النجاح من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، نظير ما قدموه من تعاون مثمر ضمن منظومة عمل جماعي أسهمت في تقديم خدمات ترتقي لتوقعات المسافرين والزوار وتعكس سمعة المملكة.