توقعات بأمطار غزيرة على الرياض ومحافظاتها غداً وبعد غد.. و"المدني" ينبه

وتقصيلاً، أشار الدفاع المدني للتوقعات الواردة إليهم من المركز الوطني للأرصاد، بحدوث هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، تشمل: (الرياض العاصمة، والمزاحمية، ومرات، ورماح، والدرعية، وحريملاء، والخرج، والحريق، وضرما، وحوطة بني تميم، والدوادمي، وشقراء، وعفيف، والقويعية، والمجمعة، وثادق، والغاط والزلفي)، وذلك يومي السبت والأحد (10 و11/ 2/ 2024م).