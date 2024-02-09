توقعات بأمطار غزيرة على الرياض ومحافظاتها غداً وبعد غد.. و"المدني" ينبه

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني لاحتمالية أن تشهد العاصمة الرياض وعدد من محافظاتها أمطارًا تصل للغزيرة اليومين القادمين.
وتقصيلاً، أشار الدفاع المدني للتوقعات الواردة إليهم من المركز الوطني للأرصاد، بحدوث هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، تشمل: (الرياض العاصمة، والمزاحمية، ومرات، ورماح، والدرعية، وحريملاء، والخرج، والحريق، وضرما، وحوطة بني تميم، والدوادمي، وشقراء، وعفيف، والقويعية، والمجمعة، وثادق، والغاط والزلفي)، وذلك يومي السبت والأحد (10 و11/ 2/ 2024م).
كما أهاب "المدني" بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، حفاظًا على سلامتهم.