إفطار جماعي وفعاليات متنوعة.. "كيان" تحتفي بيوم اليتيم العربي

في ليلة رمضانية مليئة بالمودة والرحمة والألفة، احتفلت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، في "يوم اليتيم العربي"، بإفطار جماعي وفعاليات مصاحبة نظمها فريق "كلنا بركة"، بحضور سمها الغامدي رئيس مجلس الإدارة، وعدد من منسوبي الجمعية أبناء جمعية كيان والأسر الحاضنة والبديلة؛ بهدف دمجهم بالمجتمع ورفع الوعي "بيوم اليتيم العربي".
واشتمل حفل "يوم اليتيم العربي" على العديد من الأركان الهادفة؛ حيث قضى الحضور أوقاتًا جميلة ومبهجة.
بدورها قالت سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية كيان: إن احتفال الجمعية في يوم اليتيم العربي في هذا الشهر المبارك بحفل إفطار جماعي نظمه فريق "كلنا بركة" التطوعي بقيادة ريم العرفج عضو مجلس إدارة الجمعية؛ جاء في أجواء توفرت بها كل الإمكانات التي تُدخل السعادة على قلوب المستفيدين، وبمشاركة فريق أشبال جبل طويق التطوعي، مع وجود الأركان المتنوعة من ركن الفنون والألعاب الإلكترونية والحركية المتنوعة، جزى الله جميع الداعمين خير الجزاء وكل عام وأبناؤنا الأيتام يرفلون في خيرات وطنهم الغالي ومجتمعهم الداعم لهم.
وأوضحت ريم العرفج عضو مجلس الإدارة وقائدة فريق "كلنا بركة"، أنه بالمشاركة مع "كيان" حرصنا على استضافة الأيتام في "يوم اليتيم العربي"؛ للمساهمة في إدخال السرور على قلوب الأطفال، ورسم البسمة على وجوههم، وصنع البهجة في نفوسهم ونفوس أسرهم الحاضنة، بالإضافة إلى هدف أهم وأسمى وهو الحث على دمج هذه الفئة من الأطفال مع أطفال المجتمع وأفراده، وكانت تجربة فريدة لكل المتطوعين من كل الفئات العمرية من طلاب المدارس والجامعات.
تجدر الإشارة إلى أن يوم اليتيم العربي يُحتفى به بداية شهر أبريل من كل عام، ويهدف إلى إسعاد الأيتام ودمجهم مع مختلف شرائح المجتمع، وتقديم العون لهم.
وجريًا على عادتها، تحتفي جمعية كيان للأيتام كل عام بيوم اليتيم العربي، وتشارك أبناءها فرحتهم بيومهم السعيد.