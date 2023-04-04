إفطار جماعي وفعاليات متنوعة.. "كيان" تحتفي بيوم اليتيم العربي

وأوضحت ريم العرفج عضو مجلس الإدارة وقائدة فريق "كلنا بركة"، أنه بالمشاركة مع "كيان" حرصنا على استضافة الأيتام في "يوم اليتيم العربي"؛ للمساهمة في إدخال السرور على قلوب الأطفال، ورسم البسمة على وجوههم، وصنع البهجة في نفوسهم ونفوس أسرهم الحاضنة، بالإضافة إلى هدف أهم وأسمى وهو الحث على دمج هذه الفئة من الأطفال مع أطفال المجتمع وأفراده، وكانت تجربة فريدة لكل المتطوعين من كل الفئات العمرية من طلاب المدارس والجامعات.