يوم التأسيس.. "السلمي": مكانة المملكة تعاظمت بحرصها على هويتها واعتزازها بثوابتها

نظمت جمعية التنمية الأهلية بعوالي المدينة، يوم أمس، ملتقى "فرحة وطن" تحت شعار "معًا تجمعنا فرحة وطن"، والذي عُقِد في المدينة المنورة، وذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس 2024م.
وأوضحت مديرة مبادرة "فرحة وطن" سارة بنت سعدي السلمي أن احتفال المملكة العربية السعودية بذكرى التأسيس يأتي وسط نجاح العديد من البرامج والمبادرات النوعية التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة، فتحولت أحلامنا في هذا الكيان العظيم إلى واقع تترجمه لغة الأرقام والحقائق التي تتجسد على أرض الواقع في مشاريع تنموية، واقتصادية، ومالية تحت مظلة رؤية ٢٠٣٠م.
وأضافت أن مكانة السعودية السياسية تعاظمت من خلال حرصها على هويتها الوطنية واعتزازها بثوابتها، والعمل المستدام على التطوير في مجالات تنموية مهمة وتحقيق مستهدفات الرؤية وتحويلها إلى واقع ملموس للمواطن والمقيم على حد سواء، وأدرك العالم أن "السعودية العظمى" هي أعظم قصة نجاح في العالم.
وتحدث في اللقاء المستشار التربوي الدكتور أحمد بن محمد الشريف عن التعليم في الدولة السعودية الأولى، فيما استعرض رئيس جمعية التنمية الأهلية بالمربع أحمد بن عيد الجهني مراحل التعليم من التأسيس إلى الرؤية، فيما تحدثت الدكتورة منى بنت حمد العسكر الحاصلة على جائزة الأمير خالد السديري للتفوق العلمي عن تطور التعليم في بلاد الحرمين.
وقدّم فيصل بن حمود البليهد "ماجستير مناهج وطرق تدريس" تجارب عملية في الميدان التربوي، وقدمت اللقاء الشاعرة غادة بنت فوزان الهذلي، والتي اختتمت اللقاء بقصيدتها عن الوطن بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية لهذا العام 2024م.