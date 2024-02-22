يوم التأسيس.. "السلمي": مكانة المملكة تعاظمت بحرصها على هويتها واعتزازها بثوابتها

وأضافت أن مكانة السعودية السياسية تعاظمت من خلال حرصها على هويتها الوطنية واعتزازها بثوابتها، والعمل المستدام على التطوير في مجالات تنموية مهمة وتحقيق مستهدفات الرؤية وتحويلها إلى واقع ملموس للمواطن والمقيم على حد سواء، وأدرك العالم أن "السعودية العظمى" هي أعظم قصة نجاح في العالم.