إنفاذ يشرف على عقارات مميزة في مزاد "نورد الشمال"

تعلن شركة المحافظ العقارية – وكيل البيع القضائي – عن مزاد "نورد الشمال" العلني تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من الأحوال الشخصية، والذي يقام في قاعة أروما بحي الياسمين بمدينة الرياض يوم الثلاثاء 11 رجب 1445هـ الموافق 23 يناير 2024م.
يضم المزاد بلك سكني في حي النرجس بمساحة 6,000 متر مربع بالقرب من موقع إكسبو الرياض 2030 واستاد الرياض الجديد، وأرض سكنية في حي الصحافة بمساحة 1,500 متر مربع تقع على طريق العليا العام وبالقرب من مركز الملك عبد الله المالي؛ كما يتميز المزاد بعرض أصول عقارية نادرة في شمال مدينة الرياض وبمواقع استثمارية وإستراتيجية مميزة كمشروع المسار الرياضي، ومشروع المربع الجديد، وحديقة الملك سلمان.
ومن المتوقع أن يشهد المزاد تنافسًا كبيرًا، بين كبار المستثمرين والمطورين، لأهمية العقارات المطروحة وندرة المعروض في هذه المواقع المتميزة شمال العاصمة الرياض.
ودعت شركة المحافظ العقارية الراغبين بالمشاركة في المزاد، التواصل مع خدمة العملاء بالشركة من خلال أرقام التواصل التالية:
0536422241
0536522241