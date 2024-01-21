إنفاذ يشرف على عقارات مميزة في مزاد "نورد الشمال"

يضم المزاد بلك سكني في حي النرجس بمساحة 6,000 متر مربع بالقرب من موقع إكسبو الرياض 2030 واستاد الرياض الجديد، وأرض سكنية في حي الصحافة بمساحة 1,500 متر مربع تقع على طريق العليا العام وبالقرب من مركز الملك عبد الله المالي؛ كما يتميز المزاد بعرض أصول عقارية نادرة في شمال مدينة الرياض وبمواقع استثمارية وإستراتيجية مميزة كمشروع المسار الرياضي، ومشروع المربع الجديد، وحديقة الملك سلمان.