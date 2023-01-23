حديث "الحقيل" يدعو للتفاؤل بتراجع أسعار العقار.. ويبشر بدعم حكومي للأراضي قريبًا.. هنا التفاصيل

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن أسعار العقار مبالغ فيها، وأوضح أن السوق السعودي يحتاج إلى عدد أكبر في العرض، إضافة إلى طرح وحدات أكبر في الرياض والدمام وجدة. مشيرًا إلى أن حجم المقاولين لا يغطي الطلب الكبير، ولافتًا إلى أن القيادة دعمت بعدد كبير من الأراضي التي سيتم إطلاقها قريبًا.