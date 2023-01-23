حديث "الحقيل" يدعو للتفاؤل بتراجع أسعار العقار.. ويبشر بدعم حكومي للأراضي قريبًا.. هنا التفاصيل

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن أسعار العقار مبالغ فيها، وأوضح أن السوق السعودي يحتاج إلى عدد أكبر في العرض، إضافة إلى طرح وحدات أكبر في الرياض والدمام وجدة. مشيرًا إلى أن حجم المقاولين لا يغطي الطلب الكبير، ولافتًا إلى أن القيادة دعمت بعدد كبير من الأراضي التي سيتم إطلاقها قريبًا.
جاء ذلك على هامش النسخة الثانية لمنتدى "مستقبل العقار"، الذي دشنه الوزير الحقيل.
وبعث تصريح الوزير التفاؤل لدى الكثيرين ممن ينتظرون عودة الأسعار مجددًا بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق العقاري خلال الفترة الماضية، التي ربطتها الهيئة العامة للإحصاء في وقت سابق في تقرير لها بارتفاع أسعار الأراضي.
وكانت هيئة الإحصاء قد كشفت عن الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية للربع الرابع لعام 2021م. وأفادت نتائج النشرة بارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.9% في الربع الرابع من عام 2021م. ويعود هذا الارتفاع إلى التغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر؛ إذ تأثر بارتفاع أسعار العقارات "السكنية" بنسبة 1.7%.
كما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات "التجارية" بنسبة 0.7% و"الزراعية" بنسبة 0.2% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.
وبحسب النتائج، كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع لعام 2021م مقارنة بالربع نفسه من عام 2020م؛ إذ سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.7% متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.0%. ونظرًا لثقل القطاع السكني كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
وكانت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" قد كشفت عن تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 9.22 مليار ريال خلال شهر إبريل 2022، بانخفاض قدره 41% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م.