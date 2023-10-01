معلومات تُنشر لأول مرة.. مراحل تطور "العلاقات السعودية اليابانية" في كتاب يوقّعه الكاتب خالد آل رشود

واستطاع المؤلف أن يتجاوز النقص الشديد في المراجع الرصينة، خصوصًا تلك المكتوبة باللغة العربية؛ بفضل إقامته في اليابان لفترة امتدت إلى ما يربو على 13 عامًا؛ حيث سمحت إقامة المؤلف في اليابان بزيارته للمكتبات الوطنية اليابانية، والبحث والتمحيص في مراجع نادرة جدًّا منذ خمسينيات القرن الماضي مكتوبة باللغة اليابانية القديمة التي لا تتوفر إلا على شكل ذاكرات خارجية ميكروفيلم، كما ضَمِن المؤلف صورًا تاريخية نادرة اشترى حقوق ملكيتها الفكرية، وقام بمقابلة عدد من المسؤولين البارزين في كلا البلدين لتدوين الحقائق التاريخية لكي لا تُفقد مع مرور السنين.