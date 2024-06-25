سفير خادم الحرمين لدى بروناي دار السلام يستقبل الحجاج العائدين

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروناي دار السلام محمد بن عبدالله البريثن في مطار بروناي الدولي في العاصمة بندر سري بكاون، رحلات حجاج بروناي القادمين من المشاعر المقدسة بعد أدائهم فريضة الحج.