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سفير خادم الحرمين لدى بروناي دار السلام يستقبل الحجاج العائدين

سفير خادم الحرمين لدى بروناي دار السلام يستقبل الحجاج العائدين

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروناي دار السلام محمد بن عبدالله البريثن في مطار بروناي الدولي في العاصمة بندر سري بكاون، رحلات حجاج بروناي القادمين من المشاعر المقدسة بعد أدائهم فريضة الحج.

جاء ذلك بحضور وزير الشؤون الدينية ووزير الدفاع الثاني ووزير الثقافة والشباب والرياضة في بروناي وعدد من المسؤولين في المطار.

واطمأن السفير "البريثن" على أحوال الحجاج الذين عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لقاء الجهود المبذولة والخدمات المقدمة في خدمة الحجاج.

محمد بن عبدالله البريثن
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروناي
مطار بروناي الدولي

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