تركي آل الشيخ: جولة المملكة تتيح الفرص للشركات المحلية وأبناء وبنات المناطق من تنظيم فعالياتها

وفي تصريح له قال "آل الشيخ": "إن جولة المملكة 2023 التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول المملكة تتم بشراكة استراتيجية مع برنامج جودة الحياة، تعمل على تنظيمها وإدارتها الشركات المحلية الموجودة في جميع المناطق، حيث أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليات الترفيهية، سواء قبل بداية العروض أو المشاركة في تقديمها وحتى الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم للعروض الإبداعية، والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض"