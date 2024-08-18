شاهد من رفحاء.. انتعاش للأسواق التجارية والمكتبات تزامناً مع بدء العام الدراسي

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" في جولة ميدانية إقبال المتسوّقين مع أبنائهم، لشراء المستلزمات المدرسية وسط تنافس الأسواق والقرطاسيات في عرض بضائعها، لجميع المراحل الدراسية للطلاب والطالبات، مثل: الحقائب، والدفاتر، والكراسات، والأقلام، ‏والملابس، والإكسسوارات وغيرها ‏من المستلزمات الدراسية المتعدّدة.