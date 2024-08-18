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شاهد من رفحاء.. انتعاش للأسواق التجارية والمكتبات تزامناً مع بدء العام الدراسي

إقبال المتسوّقين مع أبنائهم لشراء المستلزمات المدرسية وتنافس في عرض البضائع
شاهد من رفحاء.. انتعاش للأسواق التجارية والمكتبات تزامناً مع بدء العام الدراسي

تشهد الأسواق التجارية والمكتبات ومحال مستلزمات المدارس انتعاشاً كبيراً، بمحافظة رفحاء مع ‏بداية العام الدراسي الجديد، حيث تسارعت الأسواق والمكتبات في عرض بضائعها والتنافس بأسعار متفاوتة، بحسب المواد المعروضة التي تناسب متطلبات كل فئة عمرية استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد وتنوّعت المعروضات بحسب رغبات الطلاب والطالبات في اقتناء الأدوات المدرسية.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" في جولة ميدانية إقبال المتسوّقين مع أبنائهم، لشراء المستلزمات المدرسية وسط تنافس الأسواق والقرطاسيات في عرض بضائعها، لجميع المراحل الدراسية للطلاب والطالبات، مثل: الحقائب، والدفاتر، والكراسات، والأقلام، ‏والملابس، والإكسسوارات وغيرها ‏من المستلزمات الدراسية المتعدّدة.

والتقت "واس" عدداً من المتسوّقين، الذين أكّدوا حرصهم على اصطحاب أبنائهم للمكتبات لاختيارهم الأدوات المدرسية المناسبة، ليزيد من روح الشغف والحماس والرغبة للمدرسة ‏بعد ‏شراء مستلزمات اختاروها بأنفسهم ويتشوّقون لاستخدامها وعرضها أمام ‏زملائهم ‏بالمدرسة.‏

محافظة رفحاء
المستلزمات المدرسية
العام الدراسي الجديد 1446هـ

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