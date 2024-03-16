أوقات ممتعة.. اعتدال الأجواء يحفز أهالي الحدود الشمالية لممارسة رياضة المشي قبيل الإفطار

حفّزت الأجواءُ المعتدلة أهاليَ منطقة الحدود الشمالية على ممارسة رياضة المشي في مضامير المشاة والمنتزهات العامة قبيل الإفطار؛ بسبب تغير العادات اليومية المتعلقة بتناول الطعام؛ ما دفع الكثيرين إلى اتّباع أنظمة وبرامج يوميّة للمحافظة على الوزن وتحسين مستوى الصحة العامة.
وخرج عدد من المواطنين والمقيمين لممارسة رياضة المشي في مضمار المنتزهات؛ حيث أكدوا أنهم يقضون أوقاتًا ممتعة بها ويمارسون المشي بشكل يومي قبل الفطور بنصف ساعة تقريبًا، مشيرين إلى أن الأجواء بعرعر مناسبة لممارسة المشي، وخاصة قبيل المغرب.
من جهته أكّد عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عواد الذايدي، أن ممارسة الرياضة الخفيفة غير المتعبة قبل الإفطار مفيدة، مبينًا أن ذلك لا يعني تحديدًا خسارة وحرق الدهون في جسم الإنسان وحسب، بل حتى راحة الجسم، والمساعدة على خفض معدل ضغط الدم والسكر بإذن الله.
يُذكَر أن أمانة منطقة الحدود الشمالية هيَّأت المسطحات ومضامير المشي في المتنزهات والحدائق العامة بمدينة عرعر خلال شهر رمضان المبارك، وفق خطة دورية للصيانة والنظافة في مدن ومحافظات المنطقة.