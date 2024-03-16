أوقات ممتعة.. اعتدال الأجواء يحفز أهالي الحدود الشمالية لممارسة رياضة المشي قبيل الإفطار

من جهته أكّد عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عواد الذايدي، أن ممارسة الرياضة الخفيفة غير المتعبة قبل الإفطار مفيدة، مبينًا أن ذلك لا يعني تحديدًا خسارة وحرق الدهون في جسم الإنسان وحسب، بل حتى راحة الجسم، والمساعدة على خفض معدل ضغط الدم والسكر بإذن الله.