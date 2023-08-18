منابر الجمعة بالمملكة تتوحد للحث على العلم وفضله وواجب الأسرة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد

توحّدت خطب الجمعة اليوم، في جميع جوامع المملكة للحديث عن بيان فضل العلم، وأهمية استحضار النية الصالحة في تعلم العلوم الدينية والدنيوية، وحث الطلاب والطالبات على الانضباط والاجتهاد في تحصيل العلم، وذلك إنفاذاً لتوجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وتناول الخطباء في خطبهم أهمية طلب العلم الذي يعود بالنفع والأثر الطيب على الطلاب وعلى المجتمع وبيان منزلته في الدين، مستشهدين بالآيات والأحاديث النبوية، مبينين بأنّ المجتمع المتعلّم تفتح أمامه فرص العمل والإنتاج ويكون عاملًا أساسيًا في قوته وتماسكه وازدهاره.
كما أكد الخطباء بضرورة استشعار الدور الذي يقع على عاتق الأسرة في نجاح العملية التعليمة، وذلك من خلال غرس قيم الجدية في نفوس أبنائها، مذكرين في الوقت نفسه بالمسؤولية العظيمة الشرعية والوطنية التي تقع على المعلمين والمعلمات تجاه أبنائهم الطلاب.
الجدير بالذكر أن منابر الجمعة بالمملكة تشهد نقلة نوعية في اختيار الموضوعات التي تواكب حاجة المجتمع وتلامس المستجدات وحديث الساعة، والتي تساهم في توعية الناس بهدف تفعيل دور المنابر لتؤدي رسالتها على أكمل وجه.