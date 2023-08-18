منابر الجمعة بالمملكة تتوحد للحث على العلم وفضله وواجب الأسرة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد

توحّدت خطب الجمعة اليوم، في جميع جوامع المملكة للحديث عن بيان فضل العلم، وأهمية استحضار النية الصالحة في تعلم العلوم الدينية والدنيوية، وحث الطلاب والطالبات على الانضباط والاجتهاد في تحصيل العلم، وذلك إنفاذاً لتوجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.