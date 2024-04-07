"الأراضي البيضاء": فوترة 332 مليون م2 وتطوير 8 ملايين م2 خلال الربع الأول من 2024

وأوضح البرنامج في بيان صحافي له اليوم، عن استكشاف وتسجيل أكثر من 10 ملايين م2 من مساحات الأراضي داخل النطاقات المعلنة للمدن في المرحلتين الأولى والثانية خلال الربع الأول، واكتمال تطوير أكثر من 8.2 ملايين م2 من الأراضي الخام، وما يزيد عن 19 مليون م2 من الأراضي دخلت حيز التداول في المعروض العقاري أو بدأت في أعمال التطوير، مؤكداً دوره في تحقيق أهدافه في تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية المعلنة، وزيادة المعروض العقاري من خلال دخول الأراضي المفوترة إلى حيز التداول، والحد من الاحتكار للأراضي؛ باستكشافه لمساحات تنطبق عليها الرسوم وتسجيلها.