بمشاعر الفخر والانتماء.. قائدات فتيات الكشافة: اليوم الوطني يجسد قيم الولاء والوحدة الوطنية

عبّرت عدد من قائدات فتيات الكشافة في المملكة عن فخرهن واعتزازهن بمناسبة اليوم الوطني الـ95، الذي يوافق 23 سبتمبر ويحمل شعار "عزّنا بطبعنا"، رافعات التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –، ومتمنيات دوام الأمن والاستقرار للمملكة وشعبها.
وأكدت القائدات أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية يمثل تجديدًا لقيم المواطنة والولاء لمسيرة التوحيد والبناء التي أسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله –، ويُعزز الالتزام بمواصلة العمل الوطني والتنموي في ظل القيادة الرشيدة.
وفي التفاصيل، رفعت القائدة مناير الدبّاس التهنئة إلى القيادة الحكيمة والمواطنين كافة، داعية الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار، مؤكدة أن اليوم الوطني يجسّد معاني الوحدة الوطنية واللحمة بين أبناء الوطن.
من جهتها، أوضحت القائدة وجدان الحربي أن اليوم الوطني مناسبة غالية لتجديد مشاعر الوفاء والانتماء، مستذكرة سيرة الملك المؤسس الذي وضع أسس الدولة الحديثة، وجعلها كيانًا راسخًا يقوم على العقيدة الإسلامية، ويلعب دورًا إنسانيًا عالميًا.
فيما وصفت القائدة لانا الوهيبي اليوم الوطني بأنه ذكرى عزيزة ومجيدة في تاريخ المملكة، حيث وحّد الملك المؤسس البلاد تحت راية التوحيد، وحوّلها من التشتّت والخوف إلى الأمن والاستقرار ورغد العيش، ورفعت بهذه المناسبة التهاني للقيادة الرشيدة.
أما القائدة نورة المزروع، فقد أكدت أن استحضار هذه الذكرى الغالية يُجدد مشاعر الفخر بالمنجزات التي تحققت للوطن، بفضل التضحيات الممتدة من عهد المؤسس وحتى هذا العهد الزاهر، سائلةً الله أن يحفظ المملكة وقيادتها.
كما عبّرت القائدة نورة الركيان عن اعتزازها بهذه المناسبة، مشيرةً إلى أن ما تشهده المملكة من إنجازات حضارية وتنموية يعزز العزيمة في نفوس المواطنين، لمواصلة مسيرة التقدم والبناء، مؤكدةً أن اليوم الوطني فرصة حقيقية لاستلهام القيم التي أرساها المؤسس ورجال الوطن الأوفياء.