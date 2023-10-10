توقيع اتفاقية بين "منشآت و"وادي طيبة" بهدف تمكين رواد الأعمال في المدينة المنورة

وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اليوم، اتفاقية تعاون مع شركة وادي طيبة، لتطوير ودعم بيئة ريادة الأعمال في منطقة المدينة المنورة، تزامناً مع جولة التجارة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة في مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة يوم أمس.
وتهدف الاتفاقية التي حضر توقيعها رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي الحسيني، إلى دعم رواد ورائدات الأعمال للاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها الهيئة، والعمل على تأهيلهم لدخول سوق العمل والاستفادة من الممكنات والفرص الواعدة في مجال ريادة الأعمال، من خلال حزمة من البرامج التطويرية وورش العمل التوعوية.
وشهد اليوم الأول لجولة التجارة الإلكترونية في المدينة المنورة، جلسة حوارية بعنوان "الاستثمار وتطوير الأنظمة المالية لتنمية التجارة الإلكترونية"، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين، أشارت من خلالها الدكتورة نهى الزهراني رئيس قسم تنمية القطاعات الواعدة في الغرفة التجارية بالمدينة المنورة إلى أن عدد السجلات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية وصل إلى 1756 سجلًا تجاريًا في منطقة المدينة المنورة، مؤكدةً أن التجارة الإلكترونية تعد مِن القطاعات الواعدة في المنطقة.
من جانبه، أوضح ريان البريدي قائد فريق تحفيز التقنيات الناشئة في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أنه يوجد بالمملكة معظم كبار الشركات التقنية مثل علي بابا، ومايكروسوفت، وجوجل، إلى جانب وجود أكثر من 30 شركة مسجلة وموثقة عن طريق هيئة الاتصالات كمقدمي خدمات محليين.
بدوره، أكد مدير تطوير الأعمال في تاب المدفوعات محمد الخويطر، أن تفعيل "مدى" في العام 2019 كأول طريقة دفع محلية في العالم تعمل على "أبل باي"، كانت نقلة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية، حيث أسهمت في سهولة الإجراءات الشرائية بين التاجر والعميل.
وقدّمت الجولة مجموعة من ورش العمل خلال اليوم الأول بعنوان "الممكنات في منشآت للتجارة الإلكترونية" التي تهدف إلى تعريف المشاركين بالمبادرات والبرامج التي تقدمها الهيئة في مجال التجارة الإلكترونية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ورشة عمل "التحول الرقمي وقنوات البيع المتناغمة" بهدف تزويد المستفيدين بأساسيات تصميم استراتيجيات القنوات التسويقية وتعديلها بناءً على متغيرات السوق، وورشة عمل "فرص التجارة الإلكترونية في القطاعات الواعدة" لتسليط الضوء أبرز المجالات التي تحظَى بفرص في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب ورشة عمل "تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية" لتعريف المستفيدين بأبرز المنصات التي تساندهم في ممارسة أنشطتهم التجارية.