توقيع اتفاقية بين "منشآت و"وادي طيبة" بهدف تمكين رواد الأعمال في المدينة المنورة

وقدّمت الجولة مجموعة من ورش العمل خلال اليوم الأول بعنوان "الممكنات في منشآت للتجارة الإلكترونية" التي تهدف إلى تعريف المشاركين بالمبادرات والبرامج التي تقدمها الهيئة في مجال التجارة الإلكترونية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ورشة عمل "التحول الرقمي وقنوات البيع المتناغمة" بهدف تزويد المستفيدين بأساسيات تصميم استراتيجيات القنوات التسويقية وتعديلها بناءً على متغيرات السوق، وورشة عمل "فرص التجارة الإلكترونية في القطاعات الواعدة" لتسليط الضوء أبرز المجالات التي تحظَى بفرص في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب ورشة عمل "تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية" لتعريف المستفيدين بأبرز المنصات التي تساندهم في ممارسة أنشطتهم التجارية.