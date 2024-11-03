مدينة سكاكا تسجّل أعلى كمية هطول أمطار في منطقة الجوف

وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمنطقة، جرى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في محطة مدينة سكاكا، حيث بلغت 18.08 ملم، تليها محطة القطار بمحافظة دومة الجندل بكميات بلغت 16.08 ملم، ثم مركز خوعاء الذي بلغت كميات الأمطار المسجلة فيه 03.02 ملم، فيما سجّلت محافظة دومة الجندل كمية أمطار بلغت 01.08 ملم.