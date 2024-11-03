مدينة سكاكا تسجّل أعلى كمية هطول أمطار في منطقة الجوف

أصدر المركز الوطني للأرصاد، نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت مساء أمس السبت حتى صباح اليوم، على منطقة الجوف شملت أربع محطات.
وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمنطقة، جرى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في محطة مدينة سكاكا، حيث بلغت 18.08 ملم، تليها محطة القطار بمحافظة دومة الجندل بكميات بلغت 16.08 ملم، ثم مركز خوعاء الذي بلغت كميات الأمطار المسجلة فيه 03.02 ملم، فيما سجّلت محافظة دومة الجندل كمية أمطار بلغت 01.08 ملم.
يُذكر أن منطقة الجوف ومحافظاتها شهدت منذ الأربعاء الماضي، أمطاراً غزيرة متواصلة ارتوت على أثرها الأرض وجرت الشعاب.. جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.