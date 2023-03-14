أمازون السعودية تتيح لشركاء البيع المحليين فرصة الوصول إلى أسواق الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لدعم نمو أعمالهم عالمياً

وقال عبدو شلالا، مدير عام أمازون السعودية: "نعتمد في أمازون على قدراتنا التكنولوجية المتطورة على المستوى العالمي وخبراتنا المحلية ومعرفتنا الجيدة بالسوق السعودي، لتمكين قطاع البيع بالتجزئة الإلكتروني، وتسخير كافة إمكانياتنا لتحقيق تأثير إيجابي ملموس في القطاع، علاوة على المساهمة في نمو ونجاح شركائنا في البيع خارج حدود المملكة. وتوفر خاصية التسجيل العالمي فرصة كبيرة للنمو والتوسع، خاصة عندما تقترن بالدعم الحكومي المستمر والتقدم الرقمي الذي تشهده المملكة. ونشعر بكثير من الحماس لتمكين المبتكرين من الشباب ورجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات والعلامات التجارية الناشئة، على المضي قدماً بما يلبي طموحهم، ذلك أن نجاحهم يشكل جزءاً من نجاحنا، فهم يقومون بدور هام يمهدون من خلاله الطريق لتزويد عملائنا بمجموعة رائعة من المنتجات والأسعار التنافسية ".