"محافظ جدة" يستعرض مشاريع شركة البحر الأحمر ومنتجع "ثول"

رأس محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، اجتماعاً لاستعراض المشاريع الحالية والمستقبلية لشركة البحر الأحمر الدولية بالمحافظة، ومشروع منتجع "ثول" الخاص، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محافظة جدة المهندس أيمن بن يوسف منسي، وكبير الإداريين بالشركة أحمد بن غازي درويش، والمدير التنفيذي للتطوير بالبحر الأحمر الدولية بدر بن سلطان الثبيتي.