"محافظ جدة" يستعرض مشاريع شركة البحر الأحمر ومنتجع "ثول"

رأس محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، اجتماعاً لاستعراض المشاريع الحالية والمستقبلية لشركة البحر الأحمر الدولية بالمحافظة، ومشروع منتجع "ثول" الخاص، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محافظة جدة المهندس أيمن بن يوسف منسي، وكبير الإداريين بالشركة أحمد بن غازي درويش، والمدير التنفيذي للتطوير بالبحر الأحمر الدولية بدر بن سلطان الثبيتي.
واستعرض الأمير سعود بن عبدالله خلال الاجتماع مشروع منتجع "ثول"، الذي تنفذه الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ويمثل وجهة حصرية على جزيرة خاصة، والتي من المقرر أن يستقبل أول زواره في العام القادم 2024م.
ويقع المنتجع على جزيرة رملية صغيرة تبلغ مساحتها 17 ألف م2 في أرخبيلٍ مرجاني على ساحل البحر الأحمر، ويضم فيلا رئيسية، وأيضاً يحتوي على نادي "الشاطئ"، ونادٍ رياضي، ومركز صحي.