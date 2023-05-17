تدشين برنامج لإعادة الفهد الصياد للركض في سهول وجبال السعودية

وأفاد بأن الفهود توصف بأنها من أكبـر القطط حجمًا ذات رأس صغير نسبيًّا، والأذنان منخفضتان ومستديرتان لهما شعر كثيف علـى الجانبين، والأطراف طويلة ونحيلة، والمخالب واضحة، والشعر قصير نسبيًّا على الظهر والجانبين وأطول على البطن، وتغطى جسده بقع سوداء ومتغيرة الحجم، واللون العام للجسم برتقالي يصبح شاحبًا تدريجيًّا على الجوانب وأبيض بمنطقة الصدر والبطن، وموطن الفهود بشكل أساسي في الصحاري والمناطق شبه الصحراوية والمناطق الجافة المفتوحة والمناطق الجبلية وسفوح التلال والسهول، وهو نهاري المعيشة وتتنوع فرائسه من الثدييات الصغيرة مثل القوارض والظلفيات والطيور، وينتشر في الجزء الشمالي الشرقي، والشمالي، والشمالي الغرب، بالإضافة للمنطقة الجنوبية من المملكة.