ميناء جدة الإسلامي جاهز لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج 1445هـ

وأوضحت الهيئة أن إسهامات الموانئ في موسم الحج لا تقتصر على استقبال الحجاج، بل تمتد إلى تقديم خدمات لوجستية إستراتيجية، تتمثل في توفير السلع والأدوية التي يتطلبها موسم الحج في الوقت والكميات المطلوبة، إضافة إلى استقبال السفن الناقلة للمواشي المخصصة للهدي والأضاحي وفسحها والتأكد من سلامتها وتسهيل نقلها من الميناء إلى المشاعر المقدسة عبر مبادرة طريق الهدى، والأضاحي المقدمة من الموانئ بالتنسيق مع الجهات المختصة لتمكين الحجاج من الوفاء بنسك حجهم بكل يسر وسهولة.