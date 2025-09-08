رئاسة أمن الدولة تعلن عن وظائف عسكرية للرجال بالمباحث العامة

وشملت التخصصات المطلوبة: تحليل بيانات، أمن سيبراني، علم البيانات، إدارة مشاريع، موارد بشرية، حاسب آلي، ذكاء اصطناعي، أمن وسلامة، إدارة مكتبية، لغات وترجمة، إدارة فعاليات، إدارة جودة، سياحة وفندقة، إدارة المخاطر والأزمات وغيرها.