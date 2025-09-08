رئاسة أمن الدولة تعلن عن وظائف عسكرية للرجال بالمباحث العامة

في إطار جهودها لتعزيز الكفاءات الوطنية، أعلنت رئاسة أمن الدولة عن بدء التقديم على وظائف عسكرية (رجال) في قطاع المباحث العامة على رتبة "جندي أول" لحملة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات الفنية والإدارية.
وشملت التخصصات المطلوبة: تحليل بيانات، أمن سيبراني، علم البيانات، إدارة مشاريع، موارد بشرية، حاسب آلي، ذكاء اصطناعي، أمن وسلامة، إدارة مكتبية، لغات وترجمة، إدارة فعاليات، إدارة جودة، سياحة وفندقة، إدارة المخاطر والأزمات وغيرها.
ويُفتح باب التقديم عبر منصة "أبشر - توظيف" خلال الفترة من 13 /09 /2025م وحتى 18 /09 /2025م.