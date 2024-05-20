"الخطيب": مبادرات متنوعة لتحسين السياحة المحلية.. و150 مليون زائر بحلول 2030

وقال في مشاركته في الكلمة الوزارية "تعزيز الأنشطة السياحية عن طريق استكشاف الوجهات الجديدة وتبادل الثقافات في الحاضر والمستقبل" ضمن أعمال مؤتمر مستقبل الطيران 2024: "إن قطاعي السياحة والطيران أصبحا أكثر قوة من أي وقت مضى في التاريخ، فخلال العام الماضي 2023 م تخطت المملكة مستويات السياحة بعد الجائحة وصولًا إلى مستوى نمو بلغ 122%، وهذا التنامي المستمر في القطاع أسهم في إعادة النظر في الأهداف، مشيرًا إلى الأهداف المحققة للترحيب بـ 100 مليون زائر العام الماضي"، وتم الوصول إلى هذا الرقم قبل 7 أعوام مما كان مخططًا له، ويتم العمل على رفع المستهدفات للترحيب بـ 150 مليون زائر بحلول عام 2030، مما يشمل أكثر من 70 مليون سائح دولي.