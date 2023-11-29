الجوف.. تدخّل جراحي يُنهي معاناة مريض من تقرح سكري مزمن استمر قرابة العام

وبيّن تجمع الجوف الصحي، أن المريض خضع لإجراء تدخل جراحي من الفريق المعالج؛ حيث تم استئصال التسوس العظمي في المشط الثالث من القدم اليمنى، والمحافظة على الإصبع والقدم، وتم التئام الجرح في غضون 3 أسابيع، واستطاع المريض العودة لحياته الطبيعية دون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد.