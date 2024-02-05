المملكة تسجل أعلى نسبة انخفاض في العواصف الغبارية والرملية يناير الماضي

سجلت المملكة أعلى انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية في شهر يناير لعام 2024م منذ 21 عامًا، بنسبة بلغت (-94%)، نتيجة جهود منظومة البيئة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ومبادرات رؤية المملكة 2030.