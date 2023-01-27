"الدعيلج" يلتقي مسؤولي وزارة النقل ووكالة الطيران المدني في الجزائر

التقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج؛ خلال زيارة الوفد السعودي برئاسة وزير الحجّ والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ إلى جمهورية الجزائر، من الفترة 23 إلى 25 يناير الحالي، كلاً من وزير النقل كمال بلجود؛ ومدير عام الوكالة الوطنية للطيران المدني بجمهورية الجزائر حمزة بن حمودة.