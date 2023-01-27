"الدعيلج" يلتقي مسؤولي وزارة النقل ووكالة الطيران المدني في الجزائر

التقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج؛ خلال زيارة الوفد السعودي برئاسة وزير الحجّ والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ إلى جمهورية الجزائر، من الفترة 23 إلى 25 يناير الحالي، كلاً من وزير النقل كمال بلجود؛ ومدير عام الوكالة الوطنية للطيران المدني بجمهورية الجزائر حمزة بن حمودة.
شهد اللقاء مناقشة الإطار التشغيلي القائم بين البلدين، وأبدى "الدعيلج" قناعته بضرورة تحديث مذكرة التفاهم القائمة بين سلطتَي الطيران المدني لمواكبة النمو المتزايد للحركة وتعزيز العلاقات بين البلدين.
تأتي الزيارة ضمن اللقاءات الإستراتيجية القائمة بين الجهات الحكومية في البلديْن الشقيقيْن بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة في المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.