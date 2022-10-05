"نائب أمير الشرقية": إطلاق "داون تاون" يرفع معدلات جودة الحياة ورفاهية المواطن والمقيم

بدوره، ألقى ناهض الجبر؛ رئيس المجلس البلدي بالأحساء، كلمة رحّب فيها بنائب أمير المنطقة، موضحاً أن المعهد بُني على مساحة ١٦٠٠٠ م2، وتتجاوز تكلفته ٤٠ مليون ريال، وتمّ تنفيذه وفق أعلى المعايير والمواصفات والمقاييس العالمية، ويحتوي على مجمّعيْن للبنين والبنات ويغطي جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال إلى الثانوية، ويهدف بالتعاون مع وزارة التعليم إلى أن يكون مركز دراسات إقليمياً لتطوير وتعليم الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحّد.