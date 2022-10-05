"نائب أمير الشرقية": إطلاق "داون تاون" يرفع معدلات جودة الحياة ورفاهية المواطن والمقيم

قال الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، إن إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة "حفظه الله"، شركة " داون تاون السعودية" التي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضارية ووجهات متعددة في أنحاء المملكة سيسهم في تطوير البنى التحتية ودعم التنمية ورفع معدلات جودة الحياة وفتح آفاق ودعم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق تطلعات القيادة "حفظها الله" وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال افتتاح نائب أمير المنطقة الشرقية، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، وعددٍ من الشخصيات والقيادات التعليمية في المحافظة، معهد الشيخ محمد بن حمد الجبر للتوحّد.
وعند وصول الأمير أحمد بن فهد، تجوّل في أقسام المعهد واطلع على ما يقدمه للطلاب من خدمات متميزة، حيث يعد الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط.
وأكّد أن هذه المشاريع التي تخدم أبناء المحافظة من الطلاب والطالبات بشكلٍ عام، ومَن يعانون صعوبات في التعلم، أمرٌ مهمٌ وإيجابي، ووجود مركز متخصّص يُدار بكوادر وطنية متخصّصة شيء يدعو للفخر والاعتزاز.
بدوره، ألقى ناهض الجبر؛ رئيس المجلس البلدي بالأحساء، كلمة رحّب فيها بنائب أمير المنطقة، موضحاً أن المعهد بُني على مساحة ١٦٠٠٠ م2، وتتجاوز تكلفته ٤٠ مليون ريال، وتمّ تنفيذه وفق أعلى المعايير والمواصفات والمقاييس العالمية، ويحتوي على مجمّعيْن للبنين والبنات ويغطي جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال إلى الثانوية، ويهدف بالتعاون مع وزارة التعليم إلى أن يكون مركز دراسات إقليمياً لتطوير وتعليم الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحّد.
وأشار الجبر؛ إلى أن المعهد يضم 94 فصلاً دراسياً، إضافة إلى مرافق متعددة في تقييم الحالات ومعامل التخاطب والعلاج الوظيفي والملاعب الرياضية، مؤكداً أنه يتطلع إلى أن يكون هذا المعهد رائداً في التعامل مع الطيف التوحدي وإيجاد الحلول العلاجية له.
بعد ذلك كرّم نائب أمير المنطقة الشرقية، الطلاب المتميزين والداعمين.