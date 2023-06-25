"المرئي والمسموع" تفسح أكثر من 2700 جهاز لـ 1200 إعلامي خلال موسم الحج

كما استقبلت عبر منصة إعلام أكثر من 353 من طلبات التصاريح، استفاد منها أكثر من 1200 إعلامي، و81 قناة تلفزيونية، و25 شركة إنتاج إعلامي، و13 إذاعة، و52 صحيفة، و52 وكالة أنباء دولية، إضافة إلى فسح 2771 جهازاً إعلامياً.