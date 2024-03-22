برنامج "بسمة حياة".. رحلة عطاء عمرها 7 سنوات لرسم الابتسامة على مرضى السرطان

ولم تقتصر جهود برنامج "بسمة حياة" في إنشاء القاعات على الداخل، وإنما امتدت إلى خارج البلاد، حيث أقام البرنامج عدد من القاعات له في مستشفى 57357 لعلاج الأطفال من مرضى السرطان في مصر، ونجحت هذه القاعات خلال 3 سنوات فقط (من عام 2019 إلى 2021) في رسم البهجة على وجوه 14 ألف طفل في المستشفى، ورسم البهجة على وجوه الأطفال، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، وبث روح الأمل بالشفاء لديهم.