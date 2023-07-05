سمو محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" وعدداً من منسوبيها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتب سموّه بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" المهندس عمر بن عبدالرحمن الحسين وعدداً من منسوبي المؤسسة.