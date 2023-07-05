سمو محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" وعدداً من منسوبيها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتب سموّه بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" المهندس عمر بن عبدالرحمن الحسين وعدداً من منسوبي المؤسسة.
واستمع سموّه لشرح عن المؤسسة والأدوار التي تقوم بها لتمكين الأيتام وتحسين جودة حياتهم، وعن منجزات وأعمال المؤسسة خلال الفترة الماضية، والتي تقدم خدماتها الاجتماعية والتربوية والتمكينية للأيتام ذوي الظروف الخاصة.
ونوه سموّه بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- للأيتام بالمملكة وما تقدمه من برامج ومبادرات نوعية لهم، مشيداً سموّه بما تقدمه المؤسسات والجمعيات الخيرية من برامج لأفراد المجتمع والأيتام وتقديم جميع الخدمات لهم.
ومن جهته، قدّم الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس عمر الحسين شكره لسمو محافظ الأحساء على دعمه للمؤسسة ومستفيديها.