"العاصمي": يومُ التأسيس مناسبةٌ وطنية تترسّخ فيها معاني الانتماء لهذه الأرض

وأضاف العاصمي قائلًا: نستذكرُ خلال هذه الأيام تاريخًا وطنيًّا مجيدًا، حافلًا بقصص التضحية والعطاء في سبيل الوطن، ونعيش حاضرًا مزدهرًا وحقبةً استثنائية من الإنجازات الوطنية الكبرى التي تحققت في العهد الميمون؛ حيث تنعمُ مملكتُنا اليومَ بنهضةٍ حضارية شاملة باتت معها رائدةً على المستويين الإقليمي والعالمي، وتتبوّأ مكانةً هامة بين دول العشرين، وتمثّل مركزًا مرموقًا يُشار له بالبنان بين دول العالم الأكثر تقدّما في مختلف المجالات: الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، وغيرها.