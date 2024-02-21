"العاصمي": يومُ التأسيس مناسبةٌ وطنية تترسّخ فيها معاني الانتماء لهذه الأرض

رفع المديرُ العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، أسمى آيات التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، بمناسبة يوم التأسيس، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قادة الوطن، وأن يديم على بلادنا نعمةَ الأمن والأمان والتقدّم والازدهار في ظلّ القيادة الرشيدة.
وأكّد الدكتورُ العاصمي أنّ يوم التأسيس يمثّل مناسبةً وطنية عزيزة تترسّخ فيها معاني الانتماء لهذه الأرض المباركة، والاعتزاز بهويتها، والفخر بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، قبل ثلاثة قرون، وصولًا إلى الوقت الحاليّ الذي باتت فيه مملكتنا بفضلٍ من الله سبحانه وتعالى، ثمّ بفضل حكمة قيادتها الرشيدة، وجهود أبنائها المخلصين، في طليعة دول العالم تقدّمًا وازدهارًا وتطوّرًا.
وأضاف العاصمي قائلًا: نستذكرُ خلال هذه الأيام تاريخًا وطنيًّا مجيدًا، حافلًا بقصص التضحية والعطاء في سبيل الوطن، ونعيش حاضرًا مزدهرًا وحقبةً استثنائية من الإنجازات الوطنية الكبرى التي تحققت في العهد الميمون؛ حيث تنعمُ مملكتُنا اليومَ بنهضةٍ حضارية شاملة باتت معها رائدةً على المستويين الإقليمي والعالمي، وتتبوّأ مكانةً هامة بين دول العشرين، وتمثّل مركزًا مرموقًا يُشار له بالبنان بين دول العالم الأكثر تقدّما في مختلف المجالات: الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، وغيرها.
ونوّه المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج إلى أنّ أبناء هذه الأرض المباركة يعتزُّون بالجذور التاريخية والحضارية التي تربطهم بوطنهم، ويفتخرون بولائهم الراسخ لقيادتهم الرشيدة التي أقامت هذا الوطن على ركائز متينةٍ من الوحدة والأمن والاستقرار، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، اللذين يضعان خيرَ الوطنِ والمواطنِ على رأس أولوياتهما، وأن يديمهما ذخرًا للوطن ليقودا مسيرة تطوّره وازدهاره في مختلف المجالات، إنه سميع مجيب.