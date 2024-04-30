تحذيرات وإرشادات.. "العثمان" يضع معايير دقيقة لصناعة الوجبات السريعة لتفادي حدوث حالات التسمم

كشف استشاري التغذية السريرية الدكتور عبد العزيز العثمان، عن ضرورة وضع معايير دقيقة لصناعة الشاورما والوجبات السريعة لتفادي حدوث حالات التسمم، موضحًا أن التسمم الغذائي قد ينجم عن استهلاك مواد كيميائية، أو بكتيريا، أو فيروسات، أو فطريات، سواء في المطاعم أو في المنزل.