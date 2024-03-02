في "جادة الإبل" بحائل.. زوار مسرح القرية التراثية على موعد مع الهجانة العمانية

وشهدت عروض الهجانة العمانية، تفاعلًا كثيفًا من الزوار بمختلف الأعمار؛ حيث استمتعوا بفن ورقص الهجانة العمانية التي أطربت وأمتعت زوار القرية التراثية طيلة أيام المهرجان، لتتجول الهجن وسط القرية التراثية بالجادة، وتردد فيه قصائد الفخر والاعتزاز بأصالة الهجن، وسط عزف موسيقي جميل على ظهور الإبل، قبل أن تدخل المسرح لعرض مهارات الإبل.