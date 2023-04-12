راصد جوي: برَد الباحة استثنائي ونادر الحدوث

تَسبب البرد الكثيف والاستثنائي الذي تساقط على عموم منطقة الباحة أمس الأول، في استنفار آليات البلديات الثقيلة وفرقها الميدانية في ساعات الصباح الباكر؛ لإزاحته عن الطرقات قبل قطعها نهائيًّا على المارة، واستنفار الجهات الإسعافية والمرورية كذلك لتنظيم السير وتقديم المساعدة، ونشر الإرشادات والتحذيرات؛ فيما سارعت إدارة التعليم والتدريب التقني لإعلان التعليق الحضوري، وإبقاء الطلاب والمتدربين بجنسيْهم في جميع المحافظات في منازلهم.