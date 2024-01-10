كأحد أكثر المحاصيل الواعدة.. استشراف آليات الزراعة السليمة للتوت الأسود في الباحة

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن الوزارة تسعى من خلال العديد من الجهود والبرامج إلى تعزيز الأمن الغذائي، وبلوغ الاكتفاء الذاتي، ورفع التنمية الاقتصادية للعديد من القطاعات، ولا سيما القطاع الزراعي؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في تنوع مصادر الدخل، ومن ذلك تبني الوزارة ضمن استراتيجيتها لإكثار المحاصيل الواعدة لتقنية زراعة الأنسجة النباتية التي أثبتت نجاحها في محصول التوت الأسود كأحد المحاصيل البستانية ذات العائد الاقتصادي.