كأحد أكثر المحاصيل الواعدة.. استشراف آليات الزراعة السليمة للتوت الأسود في الباحة

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة اليوم، ورشة عمل بعنوان "العمليات الزراعية السليمة لزراعة وإكثار التوت الأسود"، بمشاركة عدد من المتخصصين.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن الوزارة تسعى من خلال العديد من الجهود والبرامج إلى تعزيز الأمن الغذائي، وبلوغ الاكتفاء الذاتي، ورفع التنمية الاقتصادية للعديد من القطاعات، ولا سيما القطاع الزراعي؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في تنوع مصادر الدخل، ومن ذلك تبني الوزارة ضمن استراتيجيتها لإكثار المحاصيل الواعدة لتقنية زراعة الأنسجة النباتية التي أثبتت نجاحها في محصول التوت الأسود كأحد المحاصيل البستانية ذات العائد الاقتصادي.
وأشار الزهراني إلى أن منطقة الباحة تتميز بتنوع جغرافي يلائم العديد من المحاصيل النباتية، وحسب رؤية الخبراء بالوزارة فإن المنطقة تعد من المناطق المناسبة والواعدة لزراعة التوت الأسود، وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى جعل منطقة الباحة إحدى أهم المناطق المنتجة للتوت الأسود بالمملكة، لرفع جودة آثاره الاقتصادية على المزارعين والنحالين، لما يتمتع به هذا النوع النباتي من غزارة وجودة في أزهاره.