شباب المملكة يستعرضون عادات وتقاليد المجتمع السعودي مع نظرائهم حول العالم

كما يهدف إلى تمكين الشباب من فهم واحترام الثقافات المختلفة من خلال التعرف على التنوع الثقافي، وتشجيعهم على التعاون العابر للحدود وتعزيز قيم التسامح والتفاهم، كما يهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتمكينهم للمشاركة في مبادرات إيجابية تعزز التواصل والتعاون وتوجيههم إلى قضايا مهمة، مثل التواصل الحضاري والتنوع الثقافي والتفاعل والمشاركة في مجتمع شبابي نشط لجذب المزيد من الشباب والمشاركين من مختلف الأعمار والثقافات.