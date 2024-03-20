"تقويم التعليم" تُطلق تطبيق مقياس "ألف ياء" للذكاء

وتطبق الهيئة مقياس "ألف ياء" للذكاء على طلبة التعليم العام للفئات العمرية من 5 - 18 عامًا، مما يسهم في التعرف على قدرات الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، ومن ثم توجيههم للتخصصات العلمية التي تؤهلهم لسوق العمل، وتعظم إسهاماتهم في دفع عجلة التنمية.