للتسهيل على المستفيدين.. إتاحة خدمات بوابة نقل عبر "لوجستي"

يُذكر أنه تم التخطيط لدمج منصات قطاع النقل والخدمات اللوجستية لتكون ضمن منصة "لوجستي" بناءً على عدد من المعايير، تشمل التشريعات والتوجهات الاستراتيجية، وارتباط المنصة مع قطاعات حكومية أخرى، ونوعية الخدمات التشغيلية أو التنفيذية، إضافةً إلى نوعية المنصة سواءً كانت معرفية أو خدمية.