"جولة 2023" تُبرز مكامن القوة في مناطق المملكة وتُحفّز القطاع الخاص

أدرجت جولة المملكة 2023 مناطق نجران والباحة لتحفيز القطاع الخاص في تلك المناطق وتوجيه بوصلة السياحة لهذه البقع من الجنوب السعودي، ليكتشف السائح معالم هذه المناطق التي تُمثّل مزارًا سياحيًا له أبعاد ثقافية حضارية، أيضًا إبراز مكامن القوة في هذه المناطق التي تُعد كنزًا تراثيًا ممتدًا عبر التاريخ، كذلك تمتاز بطبيعة جاذبة مع طقس معتدل نسبيًا في الصيف ما يجعلها في مصاف المناطق السياحية، فالترفيه والسياحة قطاعان يقومان على هذه العوامل المهمة وتساعد بجذب السائح المحلي والأجنبي.
وغيّرت هيئة الترفيه من مفهوم السياحة والترفيه، وأثبتت أن هذا القطاع صناعة واقتصاد يمكن تدويره وضخ رأس المال فيه، فمن خلاله تُخلق فرص العمل ويشارك فيه القطاع الخاص كشركات التنظيم والخدمات اللوجستية وقطاعات تتقاطع مهامها مع هذا الاقتصاد الذي بدأت السعودية انطلاقًا من رؤيتها 2030 من اقتناص الفرص الذهبية فيه، فقطفت هيئة الترفيه ثمار جهودها بإنجازات كبيرة بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، وأسهمت هيئة الترفيه بدعم الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل ورفع الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الترفيه.
حرصت جولة المملكة 2023 التي تواصل توهجها حتى نهاية سبتمبر، على إدراج 17 مدينة ومنطقة وتعمل على تنظيمها وإدارتها شركات محلية وبكوادر سعودية وعقول هدفها إعادة رسم الخريطة السياحية في المنطقة، فالمملكة تمتلك مقومات النجاح، وبين يديها أدوات وفكر بعيد وترجمة على الأرض.
منذ تأسيس هيئة الترفيه استطاعت مواكبة مستهدفات رؤية السعودية 2030 بالنهوض بقطاع الترفيه في المملكة وتنميته وإخراجه من العباءة التقليدية إلى الصناعة المُنظّمة وحوكمته حتى سجلت المواسم السعودية نجاحًا كبيرًا.
يضاف إلى هذا، الخيارات التي تتيحها البرامج الترفيهية، وفرص التنزه لشرائح المجتمع كافة، وفي كل مناطق المملكة لإثراء الحياة ورسم البهجة، وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص لبناء نشاط ترفيهي منافس.