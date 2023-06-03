"جولة 2023" تُبرز مكامن القوة في مناطق المملكة وتُحفّز القطاع الخاص

أدرجت جولة المملكة 2023 مناطق نجران والباحة لتحفيز القطاع الخاص في تلك المناطق وتوجيه بوصلة السياحة لهذه البقع من الجنوب السعودي، ليكتشف السائح معالم هذه المناطق التي تُمثّل مزارًا سياحيًا له أبعاد ثقافية حضارية، أيضًا إبراز مكامن القوة في هذه المناطق التي تُعد كنزًا تراثيًا ممتدًا عبر التاريخ، كذلك تمتاز بطبيعة جاذبة مع طقس معتدل نسبيًا في الصيف ما يجعلها في مصاف المناطق السياحية، فالترفيه والسياحة قطاعان يقومان على هذه العوامل المهمة وتساعد بجذب السائح المحلي والأجنبي.